Партнеры















Мы в соцсетях

Главная США попросили помощи у России в расследовании гибели мирных жителей под Мосулом опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 14:26 Новость: тема тэги гео

Рудской заявил, что за последние три дня жертвами действия коалиции стали более 60 мирных жителей, еще около двухсот получили ранения.

По данным российского Минобороны, 21 октября американский самолет нанес удар по школе для девочек на юге Мосула. На следующий день пилоты разбомбили жилые районы населенных пунктов Каракош и Хазна к востоку от Мосула. А 23 октября американцы сбросили бомбы на Каракхараб и Эш-Шура, разрушив несколько социальных учреждений.

Российский Генштаб следит за развитием ситуации в районе этого северного иракского города в круглосуточном режиме, в том числе, с помощью космических средств и беспилотников.

Представитель коалиции признал возможность жертв среди мирного населения, отметив, что "южный Мосул — это очень большой район". По его словам, руководство операции по освобождению города "серьезно воспринимает" эти данные.

"Однако нам потребовалась бы более конкретная информация, чтобы определить, были ли самолеты коалиции вовлечены в этот предполагаемый инцидент. Если у российских властей есть больше информации по этому предположению, мы призываем их поделиться ей с нами, чтобы позволить проведение расследования", — отметил представитель коалиции.

Военный добавил, что международные силы, участвующие в наступление, стремятся минимизировать риск жертв среди мирного населения.

При этом представитель госдепартамента США заявил, что коалиция не наносит удары по гражданским объектам в районе Мосула. За конкретными данными по воздушным ударам дипломат посоветовал обратиться в Пентагон.

Российские военные подчеркнули, что пока не видят "заметных успехов" в операции по освобождению Мосула. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что целью коалиции в Мосуле является не уничтожение террористов, а их перемещение в Сирию, чтобы укрепить позиции противников президента Башара Асада.

Источник Ситуация вокруг иракского города Мосул, где проходит операция международной коалиции во главе с США по освобождению от боевиков ИГ, продолжает ухудшаться. Как сообщил сегодня Начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, жертвами бомбардировок международной коалиции в районе иракского Мосула стали десятки мирных жителей, в частности, под удар попала школа для девочек. Вашингтон уже обратился к Москве за помощью в расследовании этих инцидентов.Рудской заявил, что за последние три дня жертвами действия коалиции стали более 60 мирных жителей, еще около двухсот получили ранения.По данным российского Минобороны, 21 октября американский самолет нанес удар по школе для девочек на юге Мосула. На следующий день пилоты разбомбили жилые районы населенных пунктов Каракош и Хазна к востоку от Мосула. А 23 октября американцы сбросили бомбы на Каракхараб и Эш-Шура, разрушив несколько социальных учреждений.Российский Генштаб следит за развитием ситуации в районе этого северного иракского города в круглосуточном режиме, в том числе, с помощью космических средств и беспилотников.Представитель коалиции признал возможность жертв среди мирного населения, отметив, что "южный Мосул — это очень большой район". По его словам, руководство операции по освобождению города "серьезно воспринимает" эти данные."Однако нам потребовалась бы более конкретная информация, чтобы определить, были ли самолеты коалиции вовлечены в этот предполагаемый инцидент. Если у российских властей есть больше информации по этому предположению, мы призываем их поделиться ей с нами, чтобы позволить проведение расследования", — отметил представитель коалиции.Военный добавил, что международные силы, участвующие в наступление, стремятся минимизировать риск жертв среди мирного населения.При этом представитель госдепартамента США заявил, что коалиция не наносит удары по гражданским объектам в районе Мосула. За конкретными данными по воздушным ударам дипломат посоветовал обратиться в Пентагон.Российские военные подчеркнули, что пока не видят "заметных успехов" в операции по освобождению Мосула. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что целью коалиции в Мосуле является не уничтожение террористов, а их перемещение в Сирию, чтобы укрепить позиции противников президента Башара Асада. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее