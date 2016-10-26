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Главная Volkswagen должен будет заплатить США 14,7 миллиарда долларов штрафа опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 14:36 Новость: тема тэги гео Американский судья Чарльз Брееру 25 октября принял решение по спору между немецким автогигантом Volkswagen, американскими чиновниками и представителями потребителей. Согласно его решению, Volkswagen должен будет заплатить 14,7 миллиарда долларов штрафа, сообщает DW. Большая часть этой суммы (10 млрд. долларов) пойдет владельцам дизельных автомобилей с объемом двигателя два литра, на которых было установлено программное обеспечение, которое вводило в заблуждение тесты по измерению вредных выбросов.

Остальное будет направлено на программы, направленные на минимизацию ущерба от чрезмерных выбросов и разработку проектов "чистого" транспорта. Напомним, что Volkswagen объявил о сокращении расходов на десять процентов в 2017 году.

Таковы последствия "дизельного скандала", в результате которого Volkswagen закончил 2015 финансовый год с убытками на сумму почти 1,6 миллиарда евро. В июле 2016 председатель правления компании Маттиас Мюллер объявил, что концерн не будет выплачивать возмещение европейским клиентам из-за угрозы банкротства. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее