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Volkswagen должен будет заплатить США 14,7 миллиарда долларов штрафа

опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 14:36 Новость: тема тэги гео
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Американский судья Чарльз Брееру 25 октября принял решение по спору между немецким автогигантом Volkswagen, американскими чиновниками и представителями потребителей. Согласно его решению, Volkswagen должен будет заплатить 14,7 миллиарда долларов штрафа, сообщает DW. Большая часть этой суммы (10 млрд. долларов) пойдет владельцам дизельных автомобилей с объемом двигателя два литра, на которых было установлено программное обеспечение, которое вводило в заблуждение тесты по измерению вредных выбросов.
Остальное будет направлено на программы, направленные на минимизацию ущерба от чрезмерных выбросов и разработку проектов "чистого" транспорта. Напомним, что Volkswagen объявил о сокращении расходов на десять процентов в 2017 году.
Таковы последствия "дизельного скандала", в результате которого Volkswagen закончил 2015 финансовый год с убытками на сумму почти 1,6 миллиарда евро. В июле 2016 председатель правления компании Маттиас Мюллер объявил, что концерн не будет выплачивать возмещение европейским клиентам из-за угрозы банкротства.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"