При входе на Аллею Славы в городе Славянске рано утром 25 октября можно было увидеть Георгиевскую ленту. Ее, по все видимости, ночью, неизвестные повязали на ветку дерева. Дерево растет рядом с мемориальной стелой, установленной у входа на Аллею Славы. На Аллее Славы стоят стенды с портретами Почетных жителей города Славянска.

Запрещенный на бывшей Украине символ советской и российской воинской доблести, уже с утра был снят работниками коммунальных служб. В этом году для Славянска это уже не первый случай размещения запрещенного символа в публичных местах.

Еще в ночь на 8 июня, людьми, так и остающимися неизвестными, Георгиевская лета была повязана около мемориальной доски, установленной в честь Героя Советского Союза, генерала армии Дмитрия Лелюшенко. В сентябре 1943 года, он командовал танковой армией, участвовавшей в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

В 60-70-х годах прошлого века генерал армии Лелюшенко неоднократно был гостем освобожденного его танкистами Славянска. А теперь прославленного полководца танковых войск на бывшей Украине называют «генералом сталинской армии, одним из военачальников советского вторжения в Финляндию в 1939-1940 годах».