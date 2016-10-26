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В Хмельницком на помойке нашли мертвого младенца

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 16:42 Новость: тема тэги гео
Хмельницкий

В одном из микрорайонов Хмельницкого на помойке прохожие обнаружили мертвого младенца. Картонный пакет с новорожденной девочкой оставили у баков. Люди сразу же вызвали полицию. Сейчас эксперты выясняют причины смерти младенца и лицо матери. Экспертиза должна определить: ребенок родился мертвым или его убила роженица.

Правоохранители направили запросы во все роддома Хмельницкого и области, хотя и не исключают, что география поисков может быть больше. Если женщину найдут, то ей грозит не менее пяти лет лишения свободы.

«Сейчас устанавливается, могла ли такая женщина находиться где-то на учете в нашем городе или области. Также допрашиваются жители дома, во дворе которого обнаружили ребенка. Возможно, кто-то из людей что-то видел и может предоставить любую информацию о роженице, которая исчезла. Но мы также не исключаем, что женщина могла приехать из другой области или вела маргинальный образ жизни и не состояла на учете в одном из медучреждений», — прокомментировала инспектор полиции г. Хмельницкого Екатерина Шкуратова.

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