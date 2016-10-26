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На Кировоградщине изъяли 5 тонн конопли на 15 миллионов гривен и целый арсенал оружия

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 16:58 Новость: тема тэги гео
Плантация конопли

При незаконной киевской власти наркомафия на Украине чувствует себя очень безопасно, поэтому и развернула преступную деятельность шокирующих масштабов. Обычно представителей украинского наркобизнеса «крышуют» высокопоставленные правоохранители, но когда бандиты отказываются платить, то их начинают задерживать.

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности изъяли у троих жителей Кировоградской области 5 тонн марихуаны на 15 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

«Правоохранители пресекли незаконную деятельность трех жителей Голованевского района, которые занимались выращиванием и сбытом наркосодержащих веществ. Установлено, что в составе организованной группы лиц на территории частного домовладения незаконно осуществлялись посевы, выращивания в заранее изготовленных теплицах более 3,5 тыс. растений. На территории этого же домовладения осуществлялась сушка и упаковка наркотиков для дальнейшего сбыта на Украине», — говорится в сообщении.

Во время обысков было обнаружено и изъято более 5 тонн марихуаны стоимостью более 15 млн грн, оборудование для изготовления и упаковки наркотических смесей, а также наркотические вещества иностранного производства.

Кроме того, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы — винтовки, револьвер, пистолеты травматического действия, гранаты РГД-5, патроны калибра 5,45 и 7,62 мм.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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