«Правосеки» и «свободовцы» Николаева сорвали проведение форума по вопросам децентрализации

В Николаеве русофобствующие «активисты» заблокировали в столовой, которая находится в помещении облгосадминистрации, участников «Южного форума», организованного сторонниками «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Между двумя группами людей стоит кордон полиции в полной амуниции, сообщает «Укринформ».
«В администрацию зашли сепаратисты, которых охраняет полиция. Мы хотим туда войти, а нас не пускают. Мы знаем, что форум вроде бы посвящен вопросам децентрализации, но уверены, что там будут звучать пророссийские лозунги», - рассказывают «активисты», которые собрались возле помещения столовой.
Их пытается успокоить лично начальник ГУНП в Николаевской области Юрий Мороз. Он говорит, что там, внутри, нет никакого форума, там люди пьют кофе.
Впоследствии в помещение таки впускают представителей «Свободы» и гражданского корпуса «Азов». Между ними и людьми якобы от «Украинского выбора» вспыхнула словесная перепалка. Полиция не дала ей перейти в драку.
После того, как страсти несколько улеглись, участники форума разошлись, но полиция не покинула помещение ОГА.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад проведение подобного форума в Николаеве закончилось силовым противостоянием. Тогда агрессивно настроенные проукраинские «активисты» ворвались в зал, где проходило собрание, и забросали его дымовыми шашками, произошла толкотня, повреждена мебель.
БАНДЕРОВСКАЯ "ЭЛИТА" КИЕВА ДЛЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ
"ЭЛИТА" КИЕВА - БЕЗНРАВСТВЕННОЕ БЫДЛО ОТ АМЕРИКИ ДЛЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ
1. Конечно, за публичными акциями, документами бандеровского Киева стоят советники Америки: это определяет их на взгляд русского человека очевидную !!!БАНДЕРОВСКУЮ БЕЗНРАВСТВЕННУЮ ГЛУПОСТЬ, как с заключением ВР о пресловутом пакте Риб.-Молотова И ВИНОВНИКЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, но
2. Американцы и здесь в выиграше: "Что можно взять
-от проституток их "элиты",
-от многократно перекрасившихся в дауновские цвета,
-от человека со справкой,
-от военных и гражданских безнравственно безчестно предавших режим Януковича,
-от убийц-депутатов еще вчера со снайперской винтовкой по-бандеровски из -под куста убивавших старух Донбасса-ОНИ ВСЕ БЫДЛО, БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ЛЮДИ-УБИЙЦЫ и
3. Мы дали им власть над Украиной. Нам нужен ЗДЕСЬ именно такой народ-быдло, у которого власть в Киеве ТОЖЕ НАШЕ БЫДЛО для войны с Россией. Нам нужен на территории бывшей СССР только ХАОС!"
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И, что касается БЕЗНРАВСТВЕННЫХ укронацистской
Бандерии или Америки, то, как говорили древние :
”КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!”
Кто из них более Карфаген определите сами.
Помоги, Господи, доброму делу разрушения НОВОГО Кафагена!
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