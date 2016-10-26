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«Правосеки» и «свободовцы» Николаева сорвали проведение форума по вопросам децентрализации

опубликовано alex1943 в Ср, 26/10/2016 - 17:05 Новость: тема тэги гео
v Nikolajeve
В Николаеве русофобствующие «активисты» заблокировали в столовой, которая находится в помещении облгосадминистрации, участников «Южного форума», организованного сторонниками «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Между двумя группами людей стоит кордон полиции в полной амуниции, сообщает «Укринформ».

«В администрацию зашли сепаратисты, которых охраняет полиция. Мы хотим туда войти, а нас не пускают. Мы знаем, что форум вроде бы посвящен вопросам децентрализации, но уверены, что там будут звучать пророссийские лозунги», - рассказывают «активисты», которые собрались возле помещения столовой.

Их пытается успокоить лично начальник ГУНП в Николаевской области Юрий Мороз. Он говорит, что там, внутри, нет никакого форума, там люди пьют кофе.

Впоследствии в помещение таки впускают представителей «Свободы» и гражданского корпуса «Азов». Между ними и людьми якобы от «Украинского выбора» вспыхнула словесная перепалка. Полиция не дала ей перейти в драку.

После того, как страсти несколько улеглись, участники форума разошлись, но полиция не покинула помещение ОГА.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад проведение подобного форума в Николаеве закончилось силовым противостоянием. Тогда агрессивно настроенные проукраинские «активисты» ворвались в зал, где проходило собрание, и забросали его дымовыми шашками, произошла толкотня, повреждена мебель.

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БАНДЕРОВСКАЯ "ЭЛИТА" КИЕВА ДЛЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ

опубликовано nikita.bogolyub (не проверено) в Ср, 26/10/2016 - 17:18

"ЭЛИТА" КИЕВА - БЕЗНРАВСТВЕННОЕ БЫДЛО ОТ АМЕРИКИ ДЛЯ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ

1. Конечно, за публичными акциями, документами бандеровского Киева стоят советники Америки: это определяет их на взгляд русского человека очевидную !!!БАНДЕРОВСКУЮ БЕЗНРАВСТВЕННУЮ ГЛУПОСТЬ, как с заключением ВР о пресловутом пакте Риб.-Молотова И ВИНОВНИКЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, но

2. Американцы и здесь в выиграше: "Что можно взять
-от проституток их "элиты",
-от многократно перекрасившихся в дауновские цвета,
-от человека со справкой,
-от военных и гражданских безнравственно безчестно предавших режим Януковича,
-от убийц-депутатов еще вчера со снайперской винтовкой по-бандеровски из -под куста убивавших старух Донбасса-ОНИ ВСЕ БЫДЛО, БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ЛЮДИ-УБИЙЦЫ и

3. Мы дали им власть над Украиной. Нам нужен ЗДЕСЬ именно такой народ-быдло, у которого власть в Киеве ТОЖЕ НАШЕ БЫДЛО для войны с Россией. Нам нужен на территории бывшей СССР только ХАОС!"
———————————————————————————
И, что касается БЕЗНРАВСТВЕННЫХ укронацистской
Бандерии или Америки, то, как говорили древние :
”КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!”
Кто из них более Карфаген определите сами.

Помоги, Господи, доброму делу разрушения НОВОГО Кафагена!﻿

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