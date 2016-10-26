«Правосеки» и «свободовцы» Николаева сорвали проведение форума по вопросам децентрализации

В Николаеве русофобствующие «активисты» заблокировали в столовой, которая находится в помещении облгосадминистрации, участников «Южного форума», организованного сторонниками «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Между двумя группами людей стоит кордон полиции в полной амуниции, сообщает «Укринформ».

«В администрацию зашли сепаратисты, которых охраняет полиция. Мы хотим туда войти, а нас не пускают. Мы знаем, что форум вроде бы посвящен вопросам децентрализации, но уверены, что там будут звучать пророссийские лозунги», - рассказывают «активисты», которые собрались возле помещения столовой.

Их пытается успокоить лично начальник ГУНП в Николаевской области Юрий Мороз. Он говорит, что там, внутри, нет никакого форума, там люди пьют кофе.

Впоследствии в помещение таки впускают представителей «Свободы» и гражданского корпуса «Азов». Между ними и людьми якобы от «Украинского выбора» вспыхнула словесная перепалка. Полиция не дала ей перейти в драку.

После того, как страсти несколько улеглись, участники форума разошлись, но полиция не покинула помещение ОГА.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад проведение подобного форума в Николаеве закончилось силовым противостоянием. Тогда агрессивно настроенные проукраинские «активисты» ворвались в зал, где проходило собрание, и забросали его дымовыми шашками, произошла толкотня, повреждена мебель.