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Односельчане рассказали о депутате, который заставлял девочек заниматься проституцией

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 18:01 Новость: тема тэги гео
Насилие

В селе Почапинцы Тернопольского района до сих пор не могут поверить, что 35-летнего депутата местного совета обвиняют в сутенерстве. Информацию о его злодеяниях недавно разоблачили полицейские. Выяснилось, что мужчину обвиняют в сводничестве, распространении детской порнографии и вовлечении в проституцию.

Такие обвинения небезосновательны, ведь есть доказательства и показания свидетелей. Однако ни односельчане горе-депутата, ни его коллеги из сельского совета поверить не могут, что якобы порядочный человек способен на такие ужасные поступки.

Односельчане рассказывают, что за ним никогда не наблюдалось плохое поведение, не было и конфликтов с местными жителями. Напротив депутата характеризуют с хорошей стороны, считают хорошим семьянином и любящим отцом, ведь человек женат и воспитывает двух детей. Кроме депутатской работы, имеет небольшое дело — продает автозапчасти.

Чтобы узнать, какой будет реакция руководства села из-за громкого разоблачения депутата, мы обратились в сельсовет. Там заявили, что вообще впервые слышат о подобных вещах и не охотно верят, что человек почти два года вел грязные дела и оставался незамеченным.

— Нам об этом ничего не известно, — сказали в сельсовете, — поэтому не можем ни опровергнуть информации, ни подтвердить. Одно, что знаем наверняка — люди ему доверяют и поэтому выбрали депутатом. Пусть все эти вопросы выясняет полиция, это их непосредственные обязанности. Сейчас мы не будем делать никаких радикальных действий, а потом когда уже будет что-то более понятно, посмотрим.

Напомним, что депутата Почапинского сельского совета обвиняют в шантаже и сутенерстве. Для поиска клиентов, он разместил в Интернете объявление о предоставлении сексуальных услуг, а на заработанные деньги содержал семью. Жертвами горе-депутата стали три тернополянки и 16-летняя школьница из Ровенской области.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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