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На Украине будут судить главу сельсовета, который срывал мобилизацию

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 18:12 Новость: тема тэги гео
Мобилизация

Прокуратура Тернопольской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следователем УСБУ в области по ч.1 ст.114–1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Расследованием установлено, что в течение 2015–2016 годов председатель одного из сельских советов Борщевского района систематически препятствовал деятельности военнослужащих Вооруженных сил бывшей Украины, в том числе сотрудникам Борщевского районного военного комиссариата, при выполнении ими своих служебных обязанностей в особый период.

В частности, сельский председатель препятствовал работникам военного комиссариата при проведении на территории населенного пункта учета военнообязанных лиц мотивируя свои действия официальным отсутствием в государстве военного положения.

Кроме того, в 2015 году им были совершены хулиганские действия в отношении военнослужащих Вооруженных сил бывшей Украины в помещении Борщевского районного военного комиссариата. Расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи 114–1 УК Украины «препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период» предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Автор (или псевдоним)
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