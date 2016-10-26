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На Тернопольщине хотят закрыть все ПТУ

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 18:27 Новость: тема тэги гео
ПТУ Украины

Сейчас в Тернопольской области работает 22 профессионально-технических заведения, в них обучается около девяти тысяч учеников. По решению украинского правительства, профессионально-техническое образование должно финансироваться из местных бюджетов. Однако необходимых денег на местах нет.

На сегодняшний день почти десять миллионов гривен задолжали профессионально-техническим заведениям Тернопольщины. Задолженность обещают погасить до конца месяца из дотационных средств, предусмотренных на развитие образования и медицины. Однако вопрос дальнейшего финансирования профессионально-технического образования остается нерешенным.

«В 2016-м году, в рамках бюджетной децентрализации, содержание профессионально-технических заведений легло на местные бюджеты. Сейчас Тернопольской области удалось обеспечить функционирование ПТУ за счет областного и городского бюджетов. Всего на профессионально-техническое образование было направлено 47 миллионов гривен», — говорят в управлении образования и науки ОГА.

Многие чиновники хотят вообще закрыть все профессионально-технические заведения на Тернопольщине, но такого решения пока не приняли. Областной совет профсоюзов против такого кардинального шага. Поскольку в области и так не хватает рабочих.

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