На Тернопольщине хотят закрыть все ПТУ

Сейчас в Тернопольской области работает 22 профессионально-технических заведения, в них обучается около девяти тысяч учеников. По решению украинского правительства, профессионально-техническое образование должно финансироваться из местных бюджетов. Однако необходимых денег на местах нет.

На сегодняшний день почти десять миллионов гривен задолжали профессионально-техническим заведениям Тернопольщины. Задолженность обещают погасить до конца месяца из дотационных средств, предусмотренных на развитие образования и медицины. Однако вопрос дальнейшего финансирования профессионально-технического образования остается нерешенным.

«В 2016-м году, в рамках бюджетной децентрализации, содержание профессионально-технических заведений легло на местные бюджеты. Сейчас Тернопольской области удалось обеспечить функционирование ПТУ за счет областного и городского бюджетов. Всего на профессионально-техническое образование было направлено 47 миллионов гривен», — говорят в управлении образования и науки ОГА.

Многие чиновники хотят вообще закрыть все профессионально-технические заведения на Тернопольщине, но такого решения пока не приняли. Областной совет профсоюзов против такого кардинального шага. Поскольку в области и так не хватает рабочих.