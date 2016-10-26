В Галиции массово обворовывают школы и детские сады

Львовом прокатилась серия краж из учебных заведений. В Шевченковском районе только за одну ночь обокрали две школы и два садика. К классу 43-й школы на ул. Масарика воры залезли через окно на первом этаже. Ночные гости работали очень аккуратно и, очевидно, профессионально.

«Ничего не было свалено или сдвинуто. Просто был снят телевизор», — рассказала учительница начальных классов 43-й школы Людмила Закала.

«Забирают самое дорогое у обеспеченных детей. То, что нам нужно для учебного процесса», — констатирует педагог Людмила Закала.

В другом классе также из оргтехники воров интересовал только большой монитор. Родители говорят, два года собирали средства на оборудование для интересных уроков. Теперь придется обходиться тем, что уцелело, или же снова собирать деньги.

«Почему мы должны работать с теми ободранными учебниками, в которых меняется программа ежегодно. Мы хотим в ногу идти со временем и помогать учителю», — отметила председатель родительского комитета ограбленного класса Мария.

Показывают следы от проникновения и в 100 м от школы — в детском саду на ул. Панча. Лазили воры в двух группах. Из ящиков в спальне вытряхнули аванс воспитателей. Такое здесь в последний раз было еще в 1990-х, вспоминает заведующий детского сада Мария Якимов.

«У нас уже около 15 лет было тихо, никто к нам не залезал. Ничего у нас не исчезало. Повредили нам оконные двери, проникли в помещение. Украли личные вещи», — продолжила Мария Якимов.

В полиции говорят, за одну ночь обокрали сразу четыре учебных заведения в Шевченковском районе. Правоохранители предполагают, кражи могли осуществить одни и те же воры. Очень похожий почерк.

«Во всех кражах после обработки следственно-оперативных групп экспертом были изъяты структурные материалы, которые говорят о том, что воры были в перчатках», — рассказала следователь Шевченковского отдела полиции Кристина Антонова.