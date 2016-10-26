Странности: Киев требует «убрать» лидеров ДНР и ЛНР до выборов и вернуть в регион законную власть, то есть, регионалов и коммунистов...

Как и следовало ожидать, Киев даже после решения «нормандской четверки» в Берлине, участником встречи которой был президент Порошенко, ищет и находит самые абсурдные поводы, эти решения не выполнять.

Напомним, что в Берлине 19 октября Киеву однозначно заявили: сначала выборы на Донбассе, потом — контроль над границей, чему Порошенко «сотоварищи» сопротивлялся больше года.

Вернувшись на Банковую из Берлина он заявил, что Минские соглашения будут выполняться именно в таком порядке. Однако вдруг появилось неожиданное требование от Администрации президента: лидеры ДНР и ЛНР должны покинуть Донбасс до начала выборов, а «к управлению в регионе должны вернуться единственно законно избранные в 2010 году органы власти».

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил: «Этот вопрос принципиальный, и мы считаем, что все структуры, созданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в период, начиная с 2014 года, включая незаконные псевдозаконодательные и исполнительные органы, а также главы этих псевдогосударственных образований, должны быть распущены еще до проведения местных выборов».

Отметим, что абсолютное большинство в облсоветах Луганской и Донецкой области, избранных в 2010 году, принадлежало Партии регионов. Свои фракции имели также коммунисты. После евромайдана Компартия на Украине запрещена, Партия регионов распалась и разбрелась по другим политсилам, так кто же теперь «в законе» для Киева на Донбассе?