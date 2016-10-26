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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 26 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 20:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские подразделения за минувшие сутки 278 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские боевики 278 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе с применением артиллерии и минометов различного калибра 182 раза», — сказал он.

Под обстрелами оказались горловские поселки Зайцево, Озеряновка, Железная Балка, город Ясиноватая и близлежащее село Спартак, поселок Еленовка к югу от Донецка, поселки Александровка и Трудовские Петровского района столицы, село Саханка на юге Республики.

Басурин также сообщил, что в ходе обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки получили ранения две мирные жительницы поселка Трудовские Петровского района Донецка.

«В результате артиллерийского и минометного обстрела поселка Трудовские получили осколочные ранения две женщины: 1950 и 1952 года рождения», — сказал замкомандующего. Он также уточнил, что в результате обстрелов повреждено пять домов на западе Донецка и в горловском поселке Зайцево. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее