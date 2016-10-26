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Европа не поддержит сторонников Бандеры, у нее свои интересы, — экс-глава МИД Украины

опубликовано vinodelov в Ср, 26/10/2016 - 20:32 Новость: тема тэги гео
Леонид Кожара

Леонид Кожара — экс-глава Министерства иностранных дел Украины — на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина напрасно рассчитывает на то, что страны Евросоюза будут отстаивать ее позицию на переговорах о судьбе Донбасса. Еевропейцы руководствуются собственными интересами, а отнюдь не тем, что выгодно Киеву. К тому же Европа вред ли примет политику героизации Бандеры и прочих украинских националистов.

«Главное, что должно быть в формировании нашей политики по Донбассу, должно быть осознание того, что никому — ни Германии, ни Франции, ни России, — вопрос мирного урегулирования не может быть насколько важным, как Украине. К сожалению, сегодня все выглядит иначе — мы больше полагаемся на наших западных партнеров, чем на свои собственные усилия. Германии урегулирование ситуации на Донбассе не нужно так, как самой Украине. Более того, в любых переговорах Германия не будет отстаивать национальные интересы Украины — лишь самой Германии», — подчеркнул Кожара.

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