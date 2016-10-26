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Главная Ветераны трех войн встретились со студентами луганского вуза опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 20:33

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Ветераны Великой Отечественной и Афганской войн, а также ополченцы, защищавшие Донбасс в 2014-15 годах от киевских карателей, провели встречу со студентами Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Мне пришлось принимать участие сначала в партизанском движении, затем, после Курской битвы, в составе войск Степного фронта принимал участие в освобождении левобережной Украины. Наша дивизия первая форсировала Днепр", - рассказал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Василий Трофименко. Ветеран рад, что современная молодежь Луганщины не забыла историю и остается патриотами своего края.

"Сегодня три поколения объединяет одна идея – это идея патриотизма, а патриотизм - это любовь к Родине", - уверен он.

Председатель общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин отметил, что многие ветераны войны в Афганистане в 2014 году вновь вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защитить уже свои родные города Донбасса. По его словам, одной из причин начала конфликта на Украине стала попытка переписать историю.

"История должна быть такой какая она есть, вне зависимости от того – хорошая она или плохая", - подчеркнул председатель ветеранской организации.

"Нельзя никому навязывать историю своими взглядами. У нас история была, есть и будет воспитана на подвигах Великой Отечественной войны, Афганской войны, и мы никому не позволим направить ее в другое русло", - заверил Шонин.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко подчеркнул, что людьми, которые не знают истории своих предков, своего края, легко манипулировать, что и привело к гражданской войне на Украине в 2014 году.

"Я бы хотел сказать молодежи – прислушивайтесь к тому, что вам говорят люди старшего поколения. Мы в свое время прислушались и сделали правильный выбор", - отметил он.

"Я всегда анализировал и никогда не воспринимал информацию с одного источника, но сейчас, к сожалению, какой бы источник я не открывал, то история сейчас переписывается настолько, что народ забывает и уже не может ориентироваться в тех событиях, которые происходят", - пояснил майор.

Он отметил, что только благодаря сохранившемуся с советских врем воспитанию, жители Донбасса не поддались на информационное давление и смогли правильно разобраться в происходивших в 2014 году событиях на Украине. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее