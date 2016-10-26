Бывшая «айдаровка», а ныне герой Украины и депутат парламента Надежда Савченко слетала в Москву, на суд

Перед поездкой в столицу страны «агрессора» Савченко на всякий случай написала «прощальное письмо», на суде слегка вздремнула, а проснувшись прокричала «Слава Украине, героям слава!». По Москве «героическая Надежа Украины» путешествовала в сопровождении двух охранников, никто на нее не пялился и не нападал. Российские пограничники были с ней вежливы и дружелюбны, как и остальные россияне, поэтому Савченко предложила украинским депутата «перестать бояться ездить в Россию». Об этом она заявила по телефону интересующимся украинским журналистам. На Украине злопыхатели тем временем ее в очередной раз объявили «агентом Москвы». Обо всех этих приключениях «героя-депутата» взахлеб сообщают украинские СМИ.

А теперь немножко о суде, на который ездила Савченко. Это было заседание Верховного суда РФ по апелляции, поданной гражданами Украины Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Оба они участвовали в боевых действиях против Российской Федерации во время первой военной кампании в Чечне в составе организации УНА-УНСО. Карпюк за это приговорен судеом Чеченской республики к 22,5 годам лишения свободы, Клых — к 20. На состоявшемся 26 октября заседании Верховного суда в Москве апелляция Клыха и Карпюка отклонена и приговор оставлен в силе. «Приговор Верховного суда Чечни оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — огласил один из судей.

Зато какой богатый на впечатления был день жизни в «стране-агрессоре» для украинки Надежды Савченко!

Напомним: всего несколько месяцев назад Надежда Савченко была осуждена в России к 22 годам лишения свободы за убийство российских журналистов на Донбассе летом 2014 года. После этого она была помилована президентом России Владимиром Путиным и отправлена на Украину.