Западные союзники применяют подлую тактику по отношению к Украине

Об этом киевский политолог Тарас Березовец — рупор администрации президента Порошенко, заявил в эфире телеканала «112.Украина». Он, в частности, сказал, что Украине не стоит ожидать от Евросоюза предоставления безвизового режима в ближайшее время, поскольку лидеры ЕС — Германия и Франция негласно выдвинули требование выполнения Минских соглашений Киевом. По его словам, это «подлое и нецивилизованное» отношение европейских лидеров к Украине, так как все технические требования Киев уже выполнил.

«Украина давно выполнила все возможные и невозможные условия Европейского Союза, причем, постоянно появлялись какие-то дополнительные условия. Сегодня нет никаких технических причин, мешающих этому. Но есть политические. Наши западные союзники, правда, делают они это некорректно — нигде этого не прописывают, но в режиме off record предоставление Украине безвизового режима привязывают к выполнению Минских соглашений. В частности, они говорят: давайте, проведите выборы на Донбассе, внесите изменения в Конституцию, и тогда мы дадим вам безвизовый режим. Конечно, официально этого никто не подтвердит, но эти условия звучат со стороны западных союзников, в частности, Германии и Франции. Это абсолютно не отвечает ни европейской практике, ни цивилизованным отношениям. Это подлая тактика, которая применяется по отношению к Украине», — заявил Березовец.

Ну, вот, наконец-то в бедах Украины виновата не только Россия, но и «цивилизованный запад». Напомним: президент Порошенко публично заявил в Берлине 19 октября, что безвиз с Евросоюзом Украина получит 24 ноября. Ждем-с…