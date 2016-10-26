Украинская сторона снова заблокировала на встрече в Минске работу по политическому урегулированию на Донбассе

Об этом в среду, 26 октября заявила и.о. главы Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Представители Украины продолжают блокировать работу в политгруппе, по-прежнему отрицая, что основой для имплементации всех политических пунктов Комплекса мер является закон об особом статусе Донбасса, а формула Штайнмайера — единый, уже дважды согласованный лидерами „Нормандского формата“ механизм для вступления в силу этого закона. Однако украинские представители действуют в традиционном для себя стиле — полностью отрицают прошлые договоренности и свои же позиции, озвученные на предшествующих встречах. Когда же у наших оппонентов во время заседания заканчивались аргументы по политике, они возвращались к необходимости первоочередного решения вопросов безопасности»,- заявила Никонорова.

Глава МИД Республики подчеркнула, что и закон, и формула выступают единой базой для «дорожной карты», создание которой одобрено на встрече «нормандской четверки» в Берлине 19 октября, и, соответственно, дальнейшего всеобъемлющего политического урегулирования конфликта.