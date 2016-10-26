Главная

Украина планирует увеличить свой госдолг в 2017 году ещё на 9 млрд. долларов

опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 21:57 Новость: тема тэги гео
TFZmWOBFA1
Министр финансов Александр Данилюк, в интервью агентству Bloomberg, заявил, что Украина в 2017 году намерена привлечь внешнее финансирование в объеме 9 миллиардов долларов. Таким образом внешний долг Украины возрастет до 80 млрд. долларов
По словам Данилюка, украинский Минфин собирается выпустить четвертый транш еврооблигаций на $1 млрдю под гарантии США, привлечь $5,3 млрд. в рамках сотрудничества с МВФ, а также выйти на международный долговой рынок.
"Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению", - сказал он.
Напомним, согласно данным украинского Минфина, сумма госдолга Украины на конец сентября 2016 года составила $68,61 млрд. Это на 2,8% или $1,9 млрд. больше показателя на начало месяца.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"