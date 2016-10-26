Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Украина планирует увеличить свой госдолг в 2017 году ещё на 9 млрд. долларов опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 21:57 Новость: тема тэги гео Министр финансов Александр Данилюк, в интервью агентству Bloomberg, заявил, что Украина в 2017 году намерена привлечь внешнее финансирование в объеме 9 миллиардов долларов. Таким образом внешний долг Украины возрастет до 80 млрд. долларов

По словам Данилюка, украинский Минфин собирается выпустить четвертый транш еврооблигаций на $1 млрдю под гарантии США, привлечь $5,3 млрд. в рамках сотрудничества с МВФ, а также выйти на международный долговой рынок.

"Украина может впервые за три года самостоятельно выпустить евробонды. У нас нет срочной необходимости выходить на международный долговой рынок, и все это понимают, поэтому мы планируем выпустить небольшой объем для того, чтобы инвесторы привыкли к присутствию Украины на рынке и были впоследствии готовы к более серьезному размещению", - сказал он.

Напомним, согласно данным украинского Минфина, сумма госдолга Украины на конец сентября 2016 года составила $68,61 млрд. Это на 2,8% или $1,9 млрд. больше показателя на начало месяца. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее