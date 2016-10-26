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Главная Сводка событий Новороссии за 26 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 26/10/2016 - 21:59

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня вечером Петровский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками. 1 дом повреждён в посёлке Трудовские. А также подразделения ВСУ сегодня днем обстреляли из минометов калибром 120 мм территорию промзоны вблизи Ясиноватой. Огонь велся из района оккупированной украинскими боевиками Авдеевки. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

В районе Кураховки отмечено прибытие двух 122-мм САУ «Гвоздика». У Красногоровки отмечено местонахождение четырех 120-мм минометов. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

Украинские подразделения за минувшие сутки 278 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики, сообщил Эдуард Басурин. Под обстрелами оказались поселки Зайцево, Озеряновка, Железная Балка, город Ясиноватая и село Спартак, поселок Еленовка к югу от Донецка, поселки Александровка и Трудовские Петровского района столицы, село Саханка на юге Республики. Две мирные жительницы поселка Трудовские получили ранения. Пять домов повреждены в поселке Александровка.

В населенный пункт Старобельск прибыло неустановленное военизированное подразделение в количестве около 150 человек. Военнослужащие одеты в форму черного цвета без знаков различия. В распоряжении подразделения имеется "шесть внедорожников, одна единица БМП, два БТР и четыре грузовых автомобиля "Урал" с боеприпасами. А также в населенный пункт Счастье со стороны Старобельска прибыла колонна военной техники ВСУ: 3 танка, семь БМП, 15 грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления села Нижнетеплое из 122-мм артиллерийского орудия обстрелян район села Обозное. Также из 122-мм орудий с направления села Новозвановка обстрелян район Ирмино. По району памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской велся огонь из стрелкового оружия. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции.

Очередной, 57-й, гуманитарный конвой МЧС России прибудет в Донбасс 27 октября. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее