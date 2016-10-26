В местах разведения сторон на Донбассе возможно введение полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием

Об этом заявил журналистам постоянный представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов. Он сказал также, что сейчас на Донбассе идет процесс разведения военных подразделений и военной техники противоборствующих сторон в ранее согласованных точках.

«Первого октября соответствующие решения удалось реализовать в Золотом, затем, через 7 дней, в Петровском. В то же время развести стороны в районе Станицы-Луганской пока не удалось. Соответствующая проблематика стала одним из основных предметов обсуждения координаторов на сегодняшнем заседании контактной группы»,- сказал Борис Грызлов.

«После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием: если, конечно, к такой деятельности будет готова сама эта международная организация»,- подчеркнул постпред России.

Напомним: 26 октября в Минске проходила очередная встреча контактной группы. Речь шла об «особом статусе» Донбасса и выполнении договоренностей, достигнутых на встрече «нормандской четверки» в Берлине 19 октября. Украина в очередной раз фактически заблокировала переговоры, потребовав «ликвидацию» ДНР и ЛНР. Очередная встреча назначена на 9 ноября.