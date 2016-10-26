Творческий вечер Народного артиста России Александра Михайлова состоялся в прифронтовом Донецке

Актер, сыгравший главную роль в культовой киноленте «Любовь и голуби», был долгожданным гостем столицы Донбасса. Накануне социальные сети буквально гудели вопросами «где взять билет», «когда начало встречи» и т. д. Сама встреча с любимым многими поколениями жителей Донбасса актером проходила на сцене Донецкого музыкально-драматического театра, и зал, естественно, был полон.

«Я очень рад побывать у вас. Вы стоите в первом рубеже духовного и физического сражения», — с такими словами обратился Михайлов к дончанам. А затем читал стихи своих любимых поэтов — Пушкина, Есенина, исполнял песни из кинофильмов. Во время одной из них, из фильма «Офицеры» (От героев былых времен не осталось почти имен…) зал встал на словах «Те, кто брал Берлин»…

На пресс-конференции перед началом своего творческого вечера Александр Михайлов рассказал, что эта поездка на военный Донбасс не первая, хотя первая именно в прифронтовой Донецк. В планах знаменитого актера- организация в столице ДНР кинофестиваля, но этот вопрос должен обсуждаться на уровне руководства Республики.

Руководство, в лице главы ДНР Александра Захарченко, присутствовало в этот вечер в зале театра. «Для нас очень важна помощь России, сказал Захарченко, вручая Народному артисту букет роз. — В том числе такая, которую оказываете вы. Вы говорите о доме, о любви, о наших дедах и братьях. О заветах, которые они донесли до нас: Жизнь — Родине! Душа — Богу! Честь — никому! Нас 23 года заставляли забыть, что мы — русские, что наши деды взяли Берлин, как наши казаки доходили до Парижа. Кто-то боится, что мы это помним… Нас объединяют одно — любовь: мы любим свою Родину, свою веру, свой язык, свой дом и это никогда не забудем!».

Напомним: за поддержку жителей Донбасса в борьбе с украинскими оккупантами Киев запретил Народному артисту России Александру Михайлову въезд на Украину сроком на 5 лет.