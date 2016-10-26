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Столкновение в рамках "Щита Евфрата"

опубликовано Артем Смолов в Ср, 26/10/2016 - 23:22 Новость: тема тэги гео
-Баб
Турецкие СМИ сообщили об ударе с вертолета по боевикам "Свободной сирийской армии"(ССА). Сирийская правительственная армия, таким образом, вступила в боевое соприкосновение с "протурецкими повстанцами", действующими в рамках операции "Щит Евфрата", которая продолжается с 24 августа 2016 года. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Сирийскую армию в применении кассетных бомб и заявил, что операция будет продолжена до тех пор, пока турецкая армия не дойдет до города Эль-Баба.

Турки оценивают свои потери от удара вертолета САР в двух человек убитыми из числа бойцов ССА и 26 раненных в результате перестрелок. С момента начала операции "Щит Евфрата" под контроль протурецкой оппозиции перешло около 1300 квадратных километров в северной части Сирии. Сейчас турецкая армия, наступая с севера от границы, практически вошла в соприкосновение с сирийской правительственной армией на некоторых участках.

Сирийское правительство рассматривает действия ВС Турции как агрессию, направленную против сирийского государства. Операция "Щит Евфрата" в рамках которой турецкое руководство передвигает "сирийскую оппозицию" вглубь территории Сирии ни с кем не согласовывалась. Турция вне каких-либо мандатов ООН или договоренностей с властями Сирии вошла на территорию этой страны, чтобы "бороться с терроризмом", создавая буферную зону в качестве базы для дальнейших действий вооруженной оппозиции.

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