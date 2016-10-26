Кризис ликвидности

Белорусское руководство приняло решение сократить участие государства в нескольких крупных государственных банках. Правительство готово продать инвесторам часть акций "Белинвестбанка", "Банка Москва-Минск" и "Беларусбанка", который считается в Белоруссии крупнейшим. В теме частичной приватизации сейчас активно присутствует Европейский банк реконструкции и развития. Предложение по продаже 25% от уставного фонда "Беларусбанка" должно быть подготовлено до ноября 2017 года.

Эксперты отмечают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на подобные меры не от хорошей экономической жизни, а ввиду острой нехватки денег. Внешние долги растут, и эти долги требуется обслуживать. "Белорусское экономическое чудо" не слишком проявляет свою эффективность. Государственные предприятия сохраняются, но ценой скидок на энергоносители из России и различных кредитных линий. Белоруссия, работая в основном на свой и российский рынок, постоянно что-то где-то занимает или перехватывает.

Нечто похожее происходит и в России. Сырьевой гигант в условиях снижения цен на сырье, с 2014 года в основном занимается тем, что отслеживает цены на мировой бирже, то продает, то покупает американские государственные облигации, торгует оружием и продает пакеты ряда крупных государственных предприятий китайским инвесторам. Все это происходит на фоне планов реализации внешнеэкономических энергетических проектов и различных строек, в том числе, по поводу чемпионата мира по футболу.

Экономика, зависимая от внешнего рынка просто обречена в случае политических (или геополитических) осложнений, находиться под давлением. Западные финансовые санкции на это и рассчитаны. Между тем, запад политически смотрит на российское население как на амбициозных нищих. По сравнению с собственными представлениями о минимуме. Однако, разница между Европой и Россией состоит не столько в эффективности труда, сколько в курсовой разнице между валютами. Это вместе с рыночным протекционизмом ставит разные территории в разные условия.

Россия, экономически зависимая от реализации сырья подвергается мощному политическому давлению на грани военного. Ситуация довольно странная. Страна-политический изгой (в Европе и Северной Америке) в режиме санкций продолжает поддерживать международную американскую финансовую и экономическую систему.