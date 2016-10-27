Сводка событий в Сирии за 26 октября 2016 года

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Россия и сирийские власти готовы к возобновлению гуманитарных пауз в Алеппо. «Российская Федерация совместно с сирийскими властями готова к возобновлению «гуманитарных пауз» в Алеппо при получении гарантий международных организаций о готовности вывода из удерживаемых боевиками районов больных, раненых и мирного населения», — сказал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 851. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 44 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (18), Хама (3), Латакия (3), Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что сотрудничество международной коалиции во главе с США с Россией и Сирией в ходе операции по освобождению сирийского города Ракка от сил «Исламского государства» не планируется. «Мы не обсуждаем какое-либо сотрудничество с сирийским режимом или связанными с ним силами», — сообщил Картер.

Операцию по освобождению Ракки от террористов ИГ начнут проводить в ближайшие недели отряды вооруженной сирийской оппозиции при поддержке возглавляемой США коалиции. Об этом рассказал глава Пентагона Эштон Картер в интервью американской телекомпании NBC. "Мы давно планировали это, и у нас хватит ресурсов на проведение обеих операций, - заявил глава оборонного ведомства США.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные суда, которые заходят в испанские порты дозаправляться, будут использоваться для того, чтобы бомбить в Сирии гражданское население, — пишет El Economista. — Министр обороны Испании Педро Моренес ответил, что обычно с Москвой договариваются заранее о дозаправке, ее условиях и сроках. Он пообещал обязательно потребовать от России объяснений, зачем ее корабли заходят в Сеуту и в Средиземное море».

Издание обращает внимание на то, что «Кремль соблюдает правила игры, но тем не менее надо проверить, не было ли случаев, когда суда заходили без предварительного согласования между Москвой и Мадридом». Моренес пообещал это своим коллегам, выступая в Париже на встрече министров иностранных дел антиигиловской коалиции.

«Бывший министр обороны Великобритании Джеральд Ховарт заявил, что это совершенно неприемлемо, когда Испания, страна-член НАТО, осуществляет поддержку российских кораблей, — информирует La Vanguardia. — Отставной адмирал говорит о том, что русские бомбят мирное население Алеппо, а испанцы, получается, предоставляют им косвенно помощь в этом. Это нецелесообразно».

Президент Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии направлена на освобождение и защиту городов Эль-Баб и Манбидж, однако она не будет «растягиваться» до Алеппо. «Давайте совместными усилиями бороться с террористическими организациями. Однако Алеппо принадлежит жителям Алеппо, мы должны это объяснить», — заявил Эрдоган.

Таким образом, турецкий президент прокомментировал заявления со стороны вооруженных формирований, союзных президенту Сирии Башару Асаду, о том, что любые движения турецких войск в сторону севера или востока от Алеппо будут встречены «решительно и с силой».

Операция турецких вооруженных сил «Щит Евфрата» продолжится, пока подразделения не достигнут сирийского города Эль- Баб, захваченного террористической группировкой «Исламское государство», заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

«Силы режима и их нападения не остановят операцию «Сирийской свободной армии». Операция «Щит Евфрата» продолжится, пока подразделения не достигнут города Эль- Баб», – передает ТАСС заявление главы МИД Турции. «Единственной целью наших операций является зачистка региона от группировки «Исламское государство». Операция продолжится до Эль-Баба, и этот регион мы должны объявить зоной безопасности, чтобы в него начали возвращаться люди», – сказал Чавушоглу.

Двое похищенных в районе Алеппо в 2013 году сирийских епископа, по предварительным данным, живы и содержатся террористами в Ракке, сообщила католическая монахиня из монастыря Святого Иакова Агнесс Мариам Ас-Салиб.

«Мы получили сведения через наши каналы, что они находятся в Ракке, и мы беспокоимся за их жизнь. И мы молимся, чтобы этих людей освободили до финальной атаки на город Ракку. И мы хотим сказать, что многие христианские общины молятся дни и ночи за освобождение наших дорогих епископов», – передает РИА «Новости» слова монахини.

Межпарламентский союз в ходе 135-й Ассамблеи в Женеве принял резолюцию о гуманитарной ситуации в Сирии, в ней содержится призыв к России и США восстановить диалог по ранее принятому соглашению.

«135-я Ассамблея межпарламентского союза... призывает США и Российскую Федерацию, и все остальные стороны, вовлеченные в конфликт, возобновить серьезный диалог, нацеленный на постоянное, мирное и политическое решение, и на соблюдение единства и целостности Сирии, а также прекратить это войну, которая забирает жизни мужчин, женщин и детей», - отмечается в резолюции.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. пункты Шурфа, Бакиртая, кварталы «1070», «3000», Хай-эль-Ансари, Дахия-эль-Асад, Шейх-Максуд, Сулейман-Халяби, торговый центр «Кастелло», дорогу Кастелло, станцию сотовой связи «Сириятел» в районе н.п. Хирбатхирс, военную академию Эль-Асад и склады цементного завода, а также позиции правительственных войск в районе квартала «1070».

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

102-я бригада Республиканской Гвардии САА продолжила наступление в северо-восточной части Алеппо, атаковав позиции джихадистов на нескольких направлениях в кварталах Бустан-аль-Паша и Ард-аль-Хамра.

При поддержке палестинского "Аль-Кудс" и ополчения партии БААС армейцы начали штурм северного периметра Ард-аль-Хамры.

Подразделения Сирийской Арабской Армии начали штурм района Ханану, на северо-востоке Алеппо.

Сирийские войска продвинулись в районе Аль-Хайдария, отбив у боевиков несколько зданий

ВВС САР нанесли удары по боевика в н.п. Абу Шейлям, Кубтан Аль-Джебаль, Хан-Туман, Орм Ас-Сухра и в квартале Ар-Рашидин.

SDF выбили протурецких боевиков из н.п. Телль-Мадик и Телль-Джиджан.

«Вертолет сил сирийского режима сбросил бочковые бомбы на позиции сирийской оппозиции у селения Тель Наиф. Погибли двое бойцов ССА, еще пятеро ранены. Также у позиций ССА был взорван заминированный автомобиль, управляемый смертником террористической группировки «Исламское государство», в результате погибли двое и ранен 21 боец ССА, уничтожено семь транспортных средств», – сообщает Турецкий генштаб.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила автомобиль и боевую позицию ИГ.

Идлиб. ВКС РФ атаковали боевиков в городе Идлибе и н.п. Бинниш, Тафтаназ и Маарат аль-Нуман.

ВВС САР нанесли авиаудары по позициям террористов у н.п. Маарет-Мисрин.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кенсиба, Шир-Адаба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

В районе Дахиет Тишрин в штаб-квартире "Сирийское сопротивление — Народный фронт за освобождение Александретты" сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Хама. В н.п. Кафер-Акид доставлена тонна гуманитарных грузов.

Террористы обстреляли н.п. Махарада, железнодорожную станцию в н.п. Суран и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Отмечены боестолкновения в районах Тибет Аль-Имам, Суран, Аль-Латамна, Морк и Кафр-Зейта.

Хомс. Произведена выдача гуманитарных грузов в н.п. Хадида.

Идут бои в районе Ас-Саан.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Кафер-Батна, Джобар, Хараста, Блелие, Мазрат-Махмуд, Дума и позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Арбил, больница Ибн-эль-Валид, средняя школа и спортивная площадка в н.п. Джобар, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста и позиции правительственных войск в районе населенного пункта Дума.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Арбаин и в районе Аль-Джумрук Аль-Кадим.

Сувейда. В долине Аль-Габиб армейское подразделение отразило атаку боевиков ИГ.

Отмечено боестолкновение в районе Аль-Ляджат.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Дейр-эз-Зор. Президент САР Башар Асад издал указ №319 от 26 октября 2016 года, согласно которому губернатором провинции Дейр-эз-Зор назначен Мухаммад Ибрагим Самра.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила автомобиль ИГ.