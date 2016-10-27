Не менее 22 детей и шести преподавателей стали жертвами авианалета на школу в сирийской провинции Идлиб

Об этой трагедии сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)."Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением", - заявил исполнительный директор фонда Энтони Лэйк.

По его словам, территория школы была обстреляна несколько раз. Он отметил, что нынешний авианалет на школу стал "самым ужасным" из всех с начала сирийского конфликта, в котором пострадали учебные заведения.

Провинция Идлиб контролируется сирийской оппозицией, близкие к ним правозащитники считают, что ответственность за налет лежит на России и правительственных войсках Сирии.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин в связи с этим заявил: "Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, надо подождать, что по этому поводу скажет наше министерство обороны". Он, вместе с тем, сказал: "Это ужасно, ужасно, надеюсь, что это не мы".

Вашингтон, посеевший хаос на Ближнем Востоке, главный преступник, независимо от того кто и почему этот авианалет совершил и количество невинных жертв с каждым днем пополняется. При этом коалиция продолжает делать вид, что борется с терроризмом, одновременно прикармливая оппозицию Асада.