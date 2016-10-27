Рычи, Китай!

По мнению российского военного аналитика Семёна Багдасарова, прибытие китайских военных советников в действующую сирийскую правительственную армию свидетельствует о вступлении войны на Ближнем Востоке совершенно новую стадию. Это подтверждает и намерение Китая в ближайшем будущем разместить свои корабли в Средиземноморском бассейне.

Багдасаров и его единомышленники считают, что Китай начинает являть всему миру своё новое лицо. Об этом же свидетельствует и сближение с Филиппинами, что позволит превратить Южнокитайское море во внутренний бассейн Китайской Народной Республики.

Китай переходит в новую стадию развития. Если раньше он действовал только методами мягкой силы и путём экономического проникновения в различные регионы мира: в Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и даже Европу, то теперь китайский дракон решил показать всему миру, и в первую очередь Западу, свои стальные мускулы и клыки. Для Америки это очень неприятная новость.