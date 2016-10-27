Главная

Львовянин Явлинский пророчит России деградацию и развал

опубликовано alex1943 в Чт, 27/10/2016 - 10:18 Новость: тема тэги гео
Javlinsk
Григорий Явлинский человек в политике не новый и достаточно искушённый. Но при этом его либеральные пристрастия не позволяют объективно глядеть на окружающий мир. Уроженец Львова поддался общей истерии своих бывших земляков, желающих России всяческих бед и тоже начал пророчить Российской Федерации деградацию и распад на ближайшее двадцатилетие.

Его голос ничего не добавил в хоре лжепророков. Но самому Явлинскому хотелось бы посоветовать оглянуться на собственное детище – партию «Яблоко». Вот уж она действительно переживает затянувшийся период деградации и развала. Это подтверждают и её смешные результаты на минувших выборах в Государственную Думу.

А Россия была, есть и будет независимо от того что там ей напророчат явлинские, гозманы и им подобные.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет