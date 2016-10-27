Львовянин Явлинский пророчит России деградацию и развал

Григорий Явлинский человек в политике не новый и достаточно искушённый. Но при этом его либеральные пристрастия не позволяют объективно глядеть на окружающий мир. Уроженец Львова поддался общей истерии своих бывших земляков, желающих России всяческих бед и тоже начал пророчить Российской Федерации деградацию и распад на ближайшее двадцатилетие.

Его голос ничего не добавил в хоре лжепророков. Но самому Явлинскому хотелось бы посоветовать оглянуться на собственное детище – партию «Яблоко». Вот уж она действительно переживает затянувшийся период деградации и развала. Это подтверждают и её смешные результаты на минувших выборах в Государственную Думу.

А Россия была, есть и будет независимо от того что там ей напророчат явлинские, гозманы и им подобные.