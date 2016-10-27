Почему молчит Следcтвенный комитет РФ?

Циничные заявления Андрея Макаревича по поводу гибели Моторолы, с призывами разобраться в том, что он-де незаконно участвовал в военных действиях на Украине, вызвали ответную волну. Многие граждане России и жители Донбасса высказывают недоумение по поводу того, что следственный комитет Российской Федерации до сих пор не возбудил уголовное дело по поводу убийства Арсена Павлова.

Даже если исходить из посыла что он незаконно пребывал на территории иного государства и участвовал в военных действиях, это не даёт никакого права спецслужбам Украины объявлять на него охоту. И тем более ликвидировать не во время боя, не на линии фронта, а буквально на пороге его собственного жилища.

Между тем, гражданку Украины Надежду Савченко судили российским судом за соучастие в убийстве российских граждан. А после гибели Моторолы – непонятное молчание. Также люди не понимают, почему без внимания осталась и смерть его телохранителя Евгения Гадлия, погибшего в том же лифте что и его командир.

Уроженец Абхазии Евгений в одиннадцать лет был привезен в Донецк – его семья спасалась от геноцида, развёрнутого грузинскими националистами. Когда началась агрессия против Донбасса, Евгений стал на его защиту и участвовал вместе с Моторолой в обороне Славянска. И точно также подло был убит вне зоны военных действий. Его убийство тоже должно быть тщательно расследовано, а виновные привлечены к ответу.