Ван Дамм предложил Трампу выпить с Путиным

Многие голливудские звёзды в ходе нынешней выборной кампании выступают за агрессивную старушку Клинтон. А вот герой многочисленных блок-бастеров Жан-Клод Ван Дамм и в жизни показал себя настоящим мужиком. Он поддерживает Трампа и его намерения наладить отношения с Россией, потому что сам любит Америку.

«Я несколько раз лично встречался с Путиным, с Берлускони, с людьми в Китае, с Трампом, - говорит Ван Дамм. – Сейчас уже нет времени обсуждать кибератаки, лучше полететь в Москву, выпить водки с Путиным и попытаться заключить мир. Потому что все остальные страны слабые за исключением Америки и России. Поэтому им нужно пожать друг другу руки. Ребята, вы обсуждаете не те вопросы в политике».

Эти слова известного киноактёра и умного человека невозможно не поддержать.