Ганапольскому объяснили кто он и где его место

Матвей Ганапольский – большой друг одесского губернатора Саакашвили. А вот его земляков он почему-то обвинил в предательстве и продажности. Думается, только потому, что грузинские депутаты не явились на заседание ПАСЕ в Страсбурге, где по инициативе Украины принималась антироссийская резолюция.

Ганапольский призвал украинцев не верить грузинам, поскольку Украину они не любят. И при встрече с ними говорить: «Отойди, генацвале». Разумеется, очередное хамство не осталось без ответа. Известный грузинский писатель и философ Паата Курдадзе в своём комментарии в социальных сетях предположил, что Ганапольского кто-то мог побить в Тбилиси, поэтому он так и озлоблен на грузин.

Другие комментарии были ещё жёстче. Матвея Ганапольского назвали «клизмой Саакашвили». Грубо, но правдиво.