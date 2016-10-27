Представитель ОБСЕ Тони Фриш остался доволен условиями содержания пленных в ДНР

Условия содержания украинских пленных в ДНР не вызвали нареканий у координатора минской подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриша. Об этом сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова, которая сопровождала Фриша во время инспекции.

«Сегодня представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил одно из пенитенциарных учреждений Республики, в котором содержатся пленные украинские силовики. Он убедился, что украинские военные содержатся в соответствии со всеми принятыми международным сообществом нормами, — заявила уполномоченный по правам человека. — Претензий к содержанию украинских военнопленных у господина Фриша нет».

Участники инспекции посетили также следственный изолятор, где содержатся подростки, задержанные в ДНР по подозрению в диверсионной деятельности.

«У ребят есть и спортивный зал, и класс для обучения, а также комната для психологической разгрузки, в общем, они содержатся в надлежащих условиях, — подчеркнула омбудсмен. — Отмечу, что координатор подгруппы по гуманитарным вопросам, представитель ОБСЕ Тони Фриш остался доволен условиями содержания подростков».