Брифинг директора ГУП ЛНР "Лугансквода" Игоря Ометова о ситуации с водоснабжением в Республике

Государственное унитарное предприятие "Лугансковда" не планирует повышать тариф на воду в Республике. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель директора предприятия Игорь Ометов.
"Не намечается повышение тарифа на воду", - сказал он.
"На канализацию рассматривается, то есть на стоки. Возможно, на стоки будет чуть больше тариф, по воде – нет", - добавил Ометов.
Он пояснил, что повышение тарифа на стоки будет незначительное и обусловлено оно необходимостью "сохранения социальной обстановки на самом предприятии, то есть это повышение минимальной заработной платы".
Напомним, ранее руководство ГП "Луганскгаз" также заявило о том, что не планирует повышать стоимость газа в Республике в преддверии отопительного сезона.