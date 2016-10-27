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Главная Брифинг директора ГУП ЛНР "Лугансквода" Игоря Ометова о ситуации с водоснабжением в Республике опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 12:16

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Государственное унитарное предприятие "Лугансковда" не планирует повышать тариф на воду в Республике. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель директора предприятия Игорь Ометов.

"Не намечается повышение тарифа на воду", - сказал он.

"На канализацию рассматривается, то есть на стоки. Возможно, на стоки будет чуть больше тариф, по воде – нет", - добавил Ометов.

Он пояснил, что повышение тарифа на стоки будет незначительное и обусловлено оно необходимостью "сохранения социальной обстановки на самом предприятии, то есть это повышение минимальной заработной платы".

Напомним, ранее руководство ГП "Луганскгаз" также заявило о том, что не планирует повышать стоимость газа в Республике в преддверии отопительного сезона. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее