Главная

Горячее «перемирие» в ДНР на 27 октября

опубликовано alex1943 в Чт, 27/10/2016 - 12:18 Новость: тема тэги гео
KOMIN
Сегодня утром украинскими террористами были обстреляны окраины Ясиноватой – поселок Крутая Балка и село Спартак, пострадавших и разрушений нет. Это сообщение пришло от главы городской администрации Олега Моргуна.
«Начиная с 8.00, ВСУ произвели обстрел окраин Ясиноватой, а именно по селу Спартак и поселку Крутая Балка, по предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — сказал он.

Как сообщил источник в силовых ведомствах ДНР, украинские каратели ночью открыли огонь по южному селу Коминтерово, в результате чего был поврежден газопровод. Всего за минувший вечер и ночь украинские силовики выпустили порядка 60 мин по прифронтовым территориям Республики.

«С 18:00 до 24:00 украинская сторона обстреливала поселки Александровка, Трудовские на западной окраине Донецка, Широкая балка под Горловкой, территорию промзоны под Ясиноватой, село Ленинское на юге Республики — рассказали в военном ведомстве — По этим территориям было выпущено 60 мин калибра 82 и 120 мм».

По данным источника, наряду с минометами подразделения противника использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Ночной обстрел Коминтерново и повреждение газопровода подтвердил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.
«Ночью, около 23.40 украинские силовики обстреляли село Коминтерново, поврежден газопровод», — сказал он. Яновский добавил, что на данный момент подробности обстрела уточняются.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет