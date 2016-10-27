Горячее «перемирие» в ДНР на 27 октября

Сегодня утром украинскими террористами были обстреляны окраины Ясиноватой – поселок Крутая Балка и село Спартак, пострадавших и разрушений нет. Это сообщение пришло от главы городской администрации Олега Моргуна.«Начиная с 8.00, ВСУ произвели обстрел окраин Ясиноватой, а именно по селу Спартак и поселку Крутая Балка, по предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — сказал он.

Как сообщил источник в силовых ведомствах ДНР, украинские каратели ночью открыли огонь по южному селу Коминтерово, в результате чего был поврежден газопровод. Всего за минувший вечер и ночь украинские силовики выпустили порядка 60 мин по прифронтовым территориям Республики.

«С 18:00 до 24:00 украинская сторона обстреливала поселки Александровка, Трудовские на западной окраине Донецка, Широкая балка под Горловкой, территорию промзоны под Ясиноватой, село Ленинское на юге Республики — рассказали в военном ведомстве — По этим территориям было выпущено 60 мин калибра 82 и 120 мм».

По данным источника, наряду с минометами подразделения противника использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ночной обстрел Коминтерново и повреждение газопровода подтвердил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

«Ночью, около 23.40 украинские силовики обстреляли село Коминтерново, поврежден газопровод», — сказал он. Яновский добавил, что на данный момент подробности обстрела уточняются.