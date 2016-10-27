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Главная В ДНР прибыл 57-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 12:24

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сегодня, 27 октября, в Донецк прибыл 57-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Колонна автомобилей доставила 260 тонн гуманитарной помощи в виде детского питания и медикаментов.

«Автомобили 57-й колоны гуманитарной помощи МЧС России прибыли в пункты приема в ДНР и ЛНР, приступили к разгрузке. Доставка гумпомощи осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства. В пути никаких внештатных ситуаций не произошло. После завершения разгрузки колонна направится обратно в Донской спасательный центр через пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк, пройдя все необходимые таможенные процедуры», — отметил старший гуманитарной колоны МЧС РФ Алексей Яницкий.

Директор департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР Владислав Томашевский рассказал о полученном грузе и его распределении. «Белые грузовики доставили нам 260 тонн гуманитарного груза, из них около 140 — детские продукты питания и порядка 130 тонн медикаментов. Детское питание будет распределено на заседании Государственной комиссии согласно заявкам глав администраций городов и районов. По Распоряжению Главы Республики № 87, право на получение гумпомощи имеют все семьи с детьми до 3 лет. До одного года масса набора с детским питанием — 5,5 кг и 6 кг — от 1 года до 3 лет. В состав продуктового набора входят пюре овощное, фруктовое, мясное, молочные смеси, каши и сок. Набор выдается ежемесячно на каждого ребенка в семье до трех лет. Медицинское оборудование и медикаменты также будут распределены по медучреждениям Республики на заседании Госкомиссии. Разгрузка происходит на трех складах гуманитарной помощи с привлечением 100 волонтеров», — добавил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее