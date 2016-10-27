В пограничных с Украиной областях полиция стала находить нелегальное оружие

В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Белгородской области задержала трех местных жителей, у которых в машинах и дома были найдены оружие и боеприпасы,

"По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий, в автомобилях подозреваемых, жителей Шебекинского и Белгородского районов, а также по местам их жительства полицейскими было обнаружено, предположительно, стрелковое, огнестрельное оружие как заводского, так и кустарного производства, боеприпасы различных типов и калибров", — сказала она.

Также были изъяты приборы для бесшумной и беспламенной стрельбы, различные специальные средства, а также оборудование для изготовления боеприпасов и значительное количество самодельного холодного оружия.

"Среди изъятого 8 пистолетов, 2 автомата, 4 ружья, винтовка с оптическим прицелом, 2 пистолета-пулемета, 1 карабин и 3 гранаты, а также около 2000 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, прибор ночного видения, глушители и радиостанции", — уточнила Волк.

Изъятое оружие направлено на исследовании в экспертно криминалистическом центре УМВД РФ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Полиция устанавливает всех причастных к незаконному обороту оружия.

Не удивительно, если в результате проведенного расследования выяснится, что стрелковое оружие «пришло» в Белгородскую область с Украины.