На Волыни шахтёры опять вынуждены проводить акции протеста, чтобы получить заработанное

В четверг пресс-служба профсоюза горняков сообщила, что около 300 шахтеров в Волынской области Украины перекрыли таможенный пункт "Ягодин" на границе с Польшей, требуя погашения задолженности по зарплате. Напомним: ранее пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины сообщала, что задолженность по зарплате шахтерам на Украине по состоянию на середину сентября составляла 890 миллионов гривен (около 33,4 миллиона долларов).

"Около трех сотен горняков нововолынских шахт на автобусах прибыли к таможенному переходу "Ягодин"… Шахтеры перекрывают подъездные пути к таможенному переходу, чтобы остановить движение транспорта через границу. Таким образом горняки стремятся привлечь внимание украинской власти и мировой общественности к нарушению основного права трудящихся на своевременную выплату заработной платы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, горнякам не выплатили заработную плату за август и сентябрь. Шахтеры также требуют предусмотреть достаточное финансирование отрасли в бюджете следующего года и выделить средства на строительство шахты "Нововолынская", которое началось в 1989 году.

Шахтеры уже устраивали митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги. Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Игоря Насалика сообщало, что правительство Украины планирует войти в новый год без долгов по заработной плате перед шахтерами.

«Обещать – не значит выполнить», такая уже сложилась тенденция на Украине.