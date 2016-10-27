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Главная В Веховной Раде предложили исключить Савченко из комитета по Нацбезопасности и лишить допуска к гостайне опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 13:23 Новость: тема тэги гео Поездка Савченко в Москву как и следовало ожидать вызвала истерику у её свидомых коллег. Замглавы фракции Народный Фронт Юрий Береза предложил исключить Савченко из парламентского комитета по вопросам Нацбезопасности, и лишить допуска к государственной тайне. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. По его словам, новость о том, что Савченко в Москве, но просто его шокировала, а "убила".

"Представить себе, что в воюющей стране член национальной безопасности и обороны поехала в столицу страны-агрессора - это не поддается никакому логическому и алогичному объяснению. Человек, который допущен к секретной информации, к делам, которые решаются на комитете нацбезопасности и обороны, едет к государству-агрессору - это шок", - написал Береза. По его мнению, Савченко "действует как агент РФ и сообщник Путина".

"Организованный спецслужбами России PR-проект для Савченко подтверждает, что эта дама имеет непосредственное отношение к ним. Я не могу представить ни одного народного депутата от "Народного фронта", который может свободно поехать в Москву и не будет там арестован. Особенно члены комитета нацбезопасности и обороны. Это невозможно", - добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко прибыла вчера в Москву для того, чтобы присутствовать на судебном заседании Верховного суда РФ по рассмотрению апелляции на приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее