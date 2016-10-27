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Главная Одесса требует от властей Украины восстановить связи со странами СНГ и, прежде всего, с Россией опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 13:35 Новость: тема тэги гео Участники «Одесского торгово-экономического форума» потребовали от властей Украины восстановить связи со странами СНГ и, прежде всего, с Россией.

«Была принята резолюция с требованием к властям ― восстановить торгово-экономические связи с СНГ и Россией. В резолюции отмечается, что возрождение традиционных связей с Россией, Казахстаном, Белоруссией и другими странами СНГ находится в сфере стратегических интересов Украины», ― сообщает местное издание «Таймер».

По мнению участников форума, власти Украины должны прислушаться к политикам и экспертам Одессы и других регионов, так как именно регионы Украины всегда были донорами центрального государственного бюджета. Участники форума также призвали общественность поддержать их позицию по диверсификации рынков сбыта украинской продукции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее