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Одесса требует от властей Украины восстановить связи со странами СНГ и, прежде всего, с Россией

опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 13:35 Новость: тема тэги гео
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Участники «Одесского торгово-экономического форума» потребовали от властей Украины восстановить связи со странами СНГ и, прежде всего, с Россией.
«Была принята резолюция с требованием к властям ― восстановить торгово-экономические связи с СНГ и Россией. В резолюции отмечается, что возрождение традиционных связей с Россией, Казахстаном, Белоруссией и другими странами СНГ находится в сфере стратегических интересов Украины», ― сообщает местное издание «Таймер».
По мнению участников форума, власти Украины должны прислушаться к политикам и экспертам Одессы и других регионов, так как именно регионы Украины всегда были донорами центрального государственного бюджета. Участники форума также призвали общественность поддержать их позицию по диверсификации рынков сбыта украинской продукции.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"