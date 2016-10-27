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Многие граждане Украины желают адаптироваться в РФ

опубликовано alex1943 в Чт, 27/10/2016 - 13:38 Новость: тема тэги гео
ukrobegenzi
Срок рассмотрения заявлений от бывших жителей Украины сократили до 10 дней, с июля этого года упрощена возможность получения вида на жительство, минуя другие стадии, обязательные иностранным гражданам. Третья часть всех иностранцев, получивших российское гражданство, являются переселенцами с территории Украины, сообщила в четверг замначальника главка МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

"На сегодняшний день более миллиона человек с юго-востока Украины находятся с тем или иным статусом в РФ. Стоит отметить, что в 2015 году у нас приобрело гражданство 200 тысяч человек, из них 65 тысяч, третья часть получивших гражданство, — бывшие граждане Украины. Поэтому любые заявления об их нежелании оставаться на территории России беспочвенны, цифры говорят сами за себя", — рассказала Казакова на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совфеде РФ.

Она также отметила, что многие граждане Украины желают не только получить убежище и помощь, но и адаптироваться в РФ самостоятельно.

"Они получают разрешение на временное проживание, виды на жительство, получают трудовые патенты… За убежищем всего обратились более 440 тысяч человек. И на сегодняшний день, с учетом того, что частично они интегрировались, приобрели гражданство России, сейчас состоят на учете более 270 тысяч человек, имеющих статус убежища или статус беженца", — сообщила представитель МВД.

По ее словам, ведомство принимает меры, чтобы максимально упростить этот процесс. В частности,

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