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Главная Жители Днепра и Ужгорода требуют придать русскому языку особый статус в Украине опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 13:43 Новость: тема тэги гео Петиция жителей города Днепр (бывший Днепропетровск) в поддержку законопроекта об особом статусе и защите русского языка в Украине набрала более 5000 голосов в единой системе электронных петиций и стала обязательной для рассмотрения Президентом Украины, а также региональными органами власти. Законопроект предполагает особый правовой статус русского языка в Украине и защиту прав русскоязычного населения в области образования, культуры и госуправления.

Аналогично на сайте Ужгородского горсовета петиция в защиту русского языка также получила поддержку необходимую для рассмотрения центральным и региональным руководством. Ужгородские общественники утверждают, что незаконное давление на русский язык приведет к деградации культуры Украины.

В петиции днепровцев, в частности, отмечается: "Мы, инициативная группа днепровцев, обращаемся к руководству нашего регионального совета и руководству страны с инициативой. Сейчас языковая политика украинской власти имеет вектор развития обратный от шагов, предпринимаемых мировым сообществом. В то время как большинство европейских стран заботится о сохранении языков, людей, проживающих на их территориях, Украина, наоборот, вместо того, чтобы ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и выполнять ее положения, идет в разрез с общемировой практикой...". Авторы петиции считают, что в контексте всемирной значимости русскоязычного культурного наследия, со стороны руководства страны было бы ошибкой проводить политику, направленную на маргинализацию русского языка. "Такие шаги несомненно приведут к деградации украинской культурной среды", - отметили днепровцы. Жители поддерживают законопроект по защите русского языка, который был недавно представлен в Верховной Раде. "Он призван наделить русский язык особым региональным статусом и обеспечить защиту прав русскоязычных граждан в нашей стране", - подчеркнули общественники.

Ужгородские общественники солидарны с днепровцами. В своей петиции они отмечают, что политика властей по отношению к русскому языку способствует росту социальной напряженности. "При этом не учитываются явные негативные последствия таких шагов, начиная с роста искусственной напряженности в обществе, и заканчивая риском остаться за бортом великого русскоязычного культурного наследия", - заявляют общественники. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее