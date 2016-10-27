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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Чт, 27/10/2016 - 14:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из автомобиля "скорой помощи". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

"Украинские силовики продолжают применять антигуманные методы ведения войны", - отметил он.

"Вчера в 15.30 украинские каратели с направления Золотого обстреляли из автоматического гранатомета позиции Народной милиции в районе Марьинки. С целью введения в заблуждение наших бойцов украинские силовики использовали в качестве средства передвижения машину скорой медицинской помощи, на которой они максимально приблизились к линии боевого соприкосновения и открыли огонь по нашим позициям. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее