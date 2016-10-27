Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из автомобиля "скорой помощи". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.
"Украинские силовики продолжают применять антигуманные методы ведения войны", - отметил он.
"Вчера в 15.30 украинские каратели с направления Золотого обстреляли из автоматического гранатомета позиции Народной милиции в районе Марьинки. С целью введения в заблуждение наших бойцов украинские силовики использовали в качестве средства передвижения машину скорой медицинской помощи, на которой они максимально приблизились к линии боевого соприкосновения и открыли огонь по нашим позициям. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.