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Главная Миллиардер предпочёл Россию Украине и принял гражданство РФ опубликовано alex1943 в Чт, 27/10/2016 - 14:34 Новость: тема тэги гео По сведениям, размещенным на портале правовой информации РФ, Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства украинскому бизнесмену Эдуарду Шифрину и его дочери Софии Розе. Шифрин — уроженец Днепропетровска, ныне Днепра, окончил Московский институт стали и сплавов, является кандидатом технических наук. Бизнесмен – соучредитель холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимость, сельским хозяйством. Из досье: Эдуард Шифрин – совладелец лондонской компании Midland Resources Holding Ltd., в которую входят и несколько украинских предприятий: Запорожкокс, Запорожский железорудный комбинат, Запорожский огнеупорный завод, а также Луганский трубный завод, основатель торговой сети Амстор. Вице-президент Еврейской Конфедерации Украины, учредитель компании Металлургический центр Эдуарда Шифрина.

В 1994 году вместе с Алексом Шнайдером создал компанию Midland Group.

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

В 2010 году занял 773-ю строчку в рейтинге миллиардеров с состоянием в 1,3 миллиарда долларов по версии Forbes. В 2010 году, в рейтинге журнала Корреспондент Золотая сотня. 100 самых богатых украинцев Эдуард Шифрин занял 31 место.

Женат, имеет троих детей. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

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