Миллиардер предпочёл Россию Украине и принял гражданство РФ

По сведениям, размещенным на портале правовой информации РФ, Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства украинскому бизнесмену Эдуарду Шифрину и его дочери Софии Розе.
Шифрин — уроженец Днепропетровска, ныне Днепра, окончил Московский институт стали и сплавов, является кандидатом технических наук. Бизнесмен – соучредитель холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимость, сельским хозяйством.
Из досье: Эдуард Шифрин – совладелец лондонской компании Midland Resources Holding Ltd., в которую входят и несколько украинских предприятий: Запорожкокс, Запорожский железорудный комбинат, Запорожский огнеупорный завод, а также Луганский трубный завод, основатель торговой сети Амстор. Вице-президент Еврейской Конфедерации Украины, учредитель компании Металлургический центр Эдуарда Шифрина.
В 1994 году вместе с Алексом Шнайдером создал компанию Midland Group.
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
В 2010 году занял 773-ю строчку в рейтинге миллиардеров с состоянием в 1,3 миллиарда долларов по версии Forbes. В 2010 году, в рейтинге журнала Корреспондент Золотая сотня. 100 самых богатых украинцев Эдуард Шифрин занял 31 место.
Женат, имеет троих детей.
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