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Губернатор Галичины обвинил мэра Львова в транспортном коллапсе

опубликовано vinodelov в Чт, 27/10/2016 - 16:22 Новость: тема тэги гео
Маршрутка Львов

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка обратился к городскому голове Львова с требованием немедленно принять решение об увеличении количества городского пассажирского транспорта на маршрутах от конечных автостанций. Об этом О.Синютка написал в Фейсбуке.

«Область не может оказаться в транспортном коллапсе», — написал О.Синютка

Как добавил председатель ЛОГА, ситуация с пассажирскими перевозками на Львовщине стала критической и вызывает обоснованное недовольство людей.

«Это вызвано непродуманным и неподготовленным решением городских властей по изменению движения автобусов до автостанций, расположенных на окраинах города. Кажется, никого не научили ошибки транспортной реформы 01.01.2012 года во Львове», — считает О.Синютка.

«Это решение — издевательство как над жителями, которые не проживают во Львове и не могут беспрепятственно добраться до центра, так и над жителями Львова, которые испытывают дискомфорт из-за переполненных городских маршрутных автобусов», — убежден председатель ЛОГА.

Олег Синютка обратился к мэру Львова Садовому с требованием «немедленно принять решение об увеличении количества городского пассажирского транспорта на маршрутах от конечных автостанций».

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