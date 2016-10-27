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Украинские оккупанты возжелали переименовать захваченный ВСУ Северодонецк

опубликовано vinodelov в Чт, 27/10/2016 - 16:38 Новость: тема тэги гео
Северодонецк

Преступный режим дорвавшийся до власти в 2014 году после государственного переворота всеми возможными способами остервенело норовит унизить жителей русского Донбасса. В частности, украинские нацисты зарегистрировали постановление в Верховной Раде о переименовании города Северодонецк на оккупированной территории ЛНР в «Сіверськодонецьк».

Данный документ был зарегистрирован в четверг, 27 октября.

Как говорится на официальном сайте Верховной Рады, авторами стали 12 депутатов из разных фракций.

Согласно пояснительной записке, целью переименования является приведение названия города в соответствии с правилами украинского правописания.

Также авторы напоминают, что согласно правилам написания украинских географических названий на картах и ​​в других изданиях, утвержденных приказом Министерства аграрной политики 29 июля 2014 № 282, «географические названия русского происхождения не переводятся, а передаются на украинском языке по нормам и правилам украинского правописания» .

Нацисты также отметили, что в связи с этим, в общественном обсуждении переименования города нет необходимости.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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