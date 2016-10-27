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США испытывают свою бронетехнику под Харьковом

опубликовано alex1943 в Чт, 27/10/2016 - 17:06 Новость: тема тэги гео
BTR
Появились дополнительные подробности об учениях украинских вояк, которые с начала этой недели проводятся в лесной местности, где в Печенежское водохранилище, протянувшееся по течению реки Северский Донец, впадает река Волчья.

На территории Харьковской области бывшей Украины, подразделения ВСУ отрабатывают способы преодоления пересеченной местности и форсирования водных преград.

Стало известно, что в учениях, кроме американских военных инструкторов, задействованы и бронетранспортеры американского производства. Эта бронетехника была поставлена ВСУ в обход пока еще действующего в США запрета продавать киевской власти летальное оружие.

Пентагон, судя по всему, нашел способ снабжать украинскую армию штатовской бронетехникой. Американскому министерству обороны нужно испытать боевые машины, сконструированные и произведенные в Соединенных Штатах, на просторах новых театров военных действий.


Военкор Самур

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