Появились дополнительные подробности об учениях украинских вояк , которые с начала этой недели проводятся в лесной местности, где в Печенежское водохранилище, протянувшееся по течению реки Северский Донец, впадает река Волчья.

На территории Харьковской области бывшей Украины, подразделения ВСУ отрабатывают способы преодоления пересеченной местности и форсирования водных преград.

Стало известно, что в учениях, кроме американских военных инструкторов, задействованы и бронетранспортеры американского производства. Эта бронетехника была поставлена ВСУ в обход пока еще действующего в США запрета продавать киевской власти летальное оружие.

Пентагон, судя по всему, нашел способ снабжать украинскую армию штатовской бронетехникой. Американскому министерству обороны нужно испытать боевые машины, сконструированные и произведенные в Соединенных Штатах, на просторах новых театров военных действий.