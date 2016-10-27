Обнаглевшим галичанам официально запретили гадить на Волыни

Депутаты Луцкого горсовета обязали «Луцькспецкомунтранс», который обслуживает городскую свалку, разорвать договоры о приеме отходов из Львова. Такое решение приняли во время сессии горсовета 27 октября.

Ранее луцкий мэр Николай Романюк позволил ввоз мусора из Львова, однако после негативных отзывов жителей села Брыще Луцкого района, где расположен полигон, его прекратили. Тот факт, что Романюк самостоятельно принял такое решение, раскритиковали во время сессии местные депутаты.

По словам депутата Игоря Полищука, в настоящее время действуют 4 договора по вывозу мусора: 3 — с частными, 1 — с коммунальным предприятием. Он отметил, что тариф на вывоз мусора для Луцка — 36,66 гривны, а во Львове тариф на прием отходов от населения — от 73 гривен. Он напомнил заявление начальника Государственной экологической инспекции в Волынской области Александра Ткачука во время круглого стола о том, что на Волыни задерживали автомобили с львовскими номерными знаками, которые везли мусор.

Также Полищук утверждает, что во Львове было 43 предложения по строительству заводов для переработки мусора, но, мол, из-за неудачной работы горсовета их так и не реализовали. Депутат напомнил, что в Брыще сейчас жители очень радикально настроены. И в случае завоза львовского мусора могут запретить ввоз отходов вообще.