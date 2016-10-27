Многие служащие Министерства обороны бывшей Украины служат стране «404» лишь для того, чтобы обогащаться за счет государственного бюджета. У «защитников » умирающей страны существуют различные схемы незаконного обогащения.

В частности, начальника военного представительства Министерства обороны Украины задержали со взяткой на одном из предприятий в Херсоне.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник требовал от херсонского предпринимателя «откат» по согласованию документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ военной техники за счет средств госбюджета.

Сотрудники СБУ и прокуратуры задержали военнослужащего при получении 7000 гривен взятки.

Вымогателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.