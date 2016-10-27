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Украинским террористам продолжают поставлять передвижные типографии для распространения лжи преступного режима

опубликовано vinodelov в Чт, 27/10/2016 - 17:44 Новость: тема тэги гео

В Национальной гвардии бывшей Украины продолжается комплектование современными техническими средствами информационно-пропагандистского обеспечения. В зоне карательной операции украинско-фашистские захватчики используют мобильные клубы-типографии — уникальные машины, аналогов которым нет ни в одном другом вооруженном бандформировании Украины.

Как отмечается, эти образцы техники разрабатывались специально для нужд украинских карателей. Ежегодно, начиная с 2014 года, на вооружение принимаются по две единицы техники, при этом ежегодно образцы техники дополняются новыми опциями и возможностями.

«Нынешние машины отличаются от своих предшественников не только техническими характеристиками культурно-просветительской техники, но и новой автомобильной базой. В результате длительного изучения предложений на украинском рынке автомобильной техники принято решение использовать шасси МАЗ. Существенно обновлено и специальное оборудование машины — увеличилась его надежность и функциональность, добавились новые возможности, а главное — все это достигнуто без увеличения стоимости», — говорится в сообщении Нацгвардии бывшей Украины.

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Денис Виноделов

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