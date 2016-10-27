Украина ничего не производит, поэтому следствием роста стоимости потребительской корзины станет резкое повышение цен

Говоря о возможности увеличения стоимости и расширения товаров в потребительской корзине украинца, экономист Елена Слезко отмечает, что это пока невозможно.

«Быстро повысить стоимость потребительской корзины будет сложно, - говорит она. - Мы ведь сейчас почти ничего не производим, хотя легкая промышленность пытается как-то развиваться, как и пищевая. Кроме импортных, на рынок поступают и украинские продукты, текстиль. А что человеку нужно? Три раза в день поесть и что-то надеть на себя. Я, конечно, утрирую, но, заявляя о росте стоимости минимальной потребительской корзины, в правительстве тоже рассчитывают на поступления от приватизации. Но таких резких скачков не бывает».

При этом эксперт убеждена, что последствием роста стоимости потребительской корзины станет резкое повышение цен на товары и услуги.

«Могут резко подскочить цены, если потребительская корзина будет, таким образом, оценена. Любые экономические процессы не происходят резко и циклично. Бывают, конечно, шоковые ситуации, которые происходят у нас в последние годы. Но так, чтобы ни с того, ни с сего, просто на ровном месте — вряд ли», - считает украинский экономист.

Эти рассуждения связаны с популистским заявлением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Разумеется, вместе с минимальными доходами должна подорожать и потребительская корзина, со всеми вытекающими отсюда негативными для украинцев последствиями…