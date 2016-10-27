Президент Порошенко делает все больше ошибок – эксперт из Израиля

Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в facebook комментирует посулы украинского правительства повысить минимальную заработную плату до 3200 гривен с 1 января 2017 года.

«Все больше ошибок, на мой взгляд, совершает Петр Порошенко, — пишет Манн. — Теперь от него исходит указание о поднятии минимальной заработной платы до 3200 гривен». По мнению израильского эксперта, Порошенко надеется «изыскать» пополнение бюджета для этого без увеличения налогов. «Однако единственной альтернативой увеличения налогов является увеличение дефицита бюджета — это налог на внуков, которым придется либо отдавать долги дедов, либо помирать от голода, либо эмигрировать», — подчеркивает Соломон Манн.

Эксперт подчеркивает, что не легче придется и частному бизнесу: «При том уровне социальных налогов, которые существуют в Украине на физических лиц-предпринимателей, малый бизнес держать в Украине станет вообще не выгодно. Однако мелкий бизнес, скорее всего, не закроется, а переведет в тень зарплаты, вообще перестав платить налоги — так бывало во всех государствах, которые перегибали палку».

Напомним, что новая, националистическая власть Украины обещала народу, что после майдана у всех жителей Украины будет такая же зарплата, как в странах ЕС.