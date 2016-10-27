Главная

Президент Порошенко делает все больше ошибок – эксперт из Израиля

опубликовано vinodelov в Чт, 27/10/2016 - 18:37 Новость: тема тэги гео
Соломон Манн

Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в facebook комментирует посулы украинского правительства повысить минимальную заработную плату до 3200 гривен с 1 января 2017 года.

«Все больше ошибок, на мой взгляд, совершает Петр Порошенко, — пишет Манн. — Теперь от него исходит указание о поднятии минимальной заработной платы до 3200 гривен». По мнению израильского эксперта, Порошенко надеется «изыскать» пополнение бюджета для этого без увеличения налогов. «Однако единственной альтернативой увеличения налогов является увеличение дефицита бюджета — это налог на внуков, которым придется либо отдавать долги дедов, либо помирать от голода, либо эмигрировать», — подчеркивает Соломон Манн.

Эксперт подчеркивает, что не легче придется и частному бизнесу: «При том уровне социальных налогов, которые существуют в Украине на физических лиц-предпринимателей, малый бизнес держать в Украине станет вообще не выгодно. Однако мелкий бизнес, скорее всего, не закроется, а переведет в тень зарплаты, вообще перестав платить налоги — так бывало во всех государствах, которые перегибали палку».

Напомним, что новая, националистическая власть Украины обещала народу, что после майдана у всех жителей Украины будет такая же зарплата, как в странах ЕС.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!